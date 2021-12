Tetto in fiamme nel buio, un’ora di intervento dei vigili del fuoco: «Incendio sotto controllo» Doppio intervento in Brianza nella serata di sabato 4 dicembre, a Roncello e Limbiate. Nel primo caso le fiamme hanno intaccato il tetto di una abitazione, l’allarme è scattato attorno alle 20. Sul posto inviati quattro mezzi.

Un tetto in fiamme a Roncello e un principio di incendio in una villetta a Limbiate. Doppio intervento dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza nella serata di sabato 4 dicembre. Nel primo caso dopo la chiamata alla centrale operativa sono state mandate in via Gramsci. poco dopo le 20, una autopompa dal Comando di Monza e una seconda dal distaccamento di Vimercate, un carro soccorso dal distaccamento di Seregno e infine una autoscala dal distaccamento di Sesto San Giovanni. L’intervento di spegnimento è iniziato alle 20.45 e dopo un’ora di lavoro è stato dichiarato sotto controllo.

Il tetto in fiamme a Roncello (foto Vigili del fuoco)

Il secondo intervento, dopo l’allarme scattato attorno alle 19, ha visto l’invio in via Giovane d’Italia, per un principio di incendio, una autopompa e una autoscala del distaccamento di Desio e un’altra autopompa dal distaccamento di Bovisio Masciago.

L’intervento a Limbiate (foto Vigili del fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA