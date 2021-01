Tetto in fiamme a Triuggio, intervengono i vigili del fuoco con quattro mezzi Le fiamme si sono sviluppate sulla copertura di una abitazione in via Cascina Gratirola, nella serata di mercoledì 27 gennaio, forse per un problema a una canna fumaria. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale, nessun ferito.

I vigili del fuoco del Comando provinciale con un mezzo di primo soccorso da Seregno e un’autoscala, un’autobotte e un carro soccorso da Carate Brianza sono intervenuti mercoledì 27 gennaio in serata, attorno alle 22.15 a Triuggio, in via Cascina Gratirola, per domare le fiamme che hanno interessato il tetto di un’abitazione, probabilmente a causa di un problema a una canna fumaria. Non si sono registrati feriti né intossicati.

