Test del Seregno di Mariani contro l’Asti: sorrisi per gli azzurri, che vincono con il 3-2

Con il nuovo tecnico Alberto Mariani per la prima volta in panchina, il Seregno ha sconfitto 3-2, in un allenamento congiunto sul campo dello Sport Village di Dormelletto, l’Asti, formazione neopromossa in serie D. La gara, primo vero test della nuova stagione, ad una decina di giorni dall’avvio del ritiro, ha visto gli azzurri chiudere la prima frazione di gioco avanti 1-0, grazie alla rete di Iacopo Cernigoi su calcio di rigore. Nella ripresa, le marcature di Kaleb Jimenez e Hristijan Denkovksi per i brianzoli e la doppietta dell’esperto Mattia Piana per i piemontesi hanno fissato lo score definitivo. Il tabellino dei marcatori azzurri ha portato alla luce la presenza in riva al lago Maggiore di Iacopo Cernigoi, attaccante mantovano di scuola milanista, che a Seregno aveva già giocato giovanissimo nella seconda parte del campionato 2014-’15, per il quale si attende solo l’ufficializzazione dell’acquisto dalla Salernitana, e di Hristijan Denkovksi, centrocampista macedone classe 1994, grande talento fin qui penalizzato dai troppi infortuni. Prossima uscita per il Seregno sabato 7 agosto, alle 17, sempre a Dormelletto, contro il Villa Valle.

