Terza ondata Covid a Correzzana, il sindaco Beretta: «Il più alto numero di contagi del 2021, positivi anche due bambini» Il primo cittadino: «Gli attualmente positivi sono 29, invito i cittadini positivi a contattare il Numero Utile Comunale per la sorveglianza attiva e l’eventuale attivazione dei servizi di domiciliazione. Tre i decessi nelle ultime settimane»

La “terza ondata” si fa sentire anche a Correzzana. Nelle ultime settimane si è infatti registrato un notevole aumento di contagi nel comune. Ad annunciarlo il primo cittadino Marco Beretta: «Anche a Correzzana stiamo scontando gli effetti della così detta “terza ondata” dell’epidemia: i dati che confermano la serietà della situazione sono molteplici - le sue parole -. Il primo dato è il numero degli attualmente positivi: 29, il valore più alto di questo 2021. Non avendo ricevuto da Ats i contatti telefonici di tutti, invito i cittadini positivi a contattare il Numero Utile Comunale, al fine di fornire loro le indicazioni per la sorveglianza attiva e per l’eventuale attivazione dei servizi di domiciliazione spesa e farmaci».

«Per la prima volta a Correzzana sono risultati positivi anche 2 bambini in età scolare, motivo per cui gli alunni di una classe della scuola primaria e di una sezione della scuola dell’infanzia sono stati posti in sorveglianza attiva - prosegue il sindaco - Per il momento non si registrano altri casi e il fatto che le scuole fossero già chiuse lascia ben sperare che non si verifichi un’ulteriore diffusione del virus tra i nostri bambini.».

Nelle ultime settimane sono invece tre i cittadini risultati positivi al Covid-19 e deceduti: «raddoppiando di fatto il numero di nostri concittadini che hanno perso la battaglia contro il virus: a nome mio e dell’Amministrazione Comunale porgo sentite condoglianze alle loro famiglie» conclude Beretta.

