Terrorismo, indagato a Muggiò il cassiere per Al Qaeda in Siria È partita dalle intercettazioni di un cittadino siriano residente a Muggiò l’inchiesta che ha permesso di scoprire i canali di finanziamento di terroristi, mercanti di uomini sulla rotta balcaniche e di altre attività illecite e ha portato a 14 arresti. L’uomo, 35 anni, è indagato: era considerato il cassiere.

A scoprire i canali di finanziamento di terroristi, mercanti di uomini sulla rotta balcaniche e di altre attività illecite, i finanzieri sono arrivati intercettando un 35enne compiuti da poco, detto ‘Abu Omar’, siriano con residenza a Muggiò.

Partendo da indagini originariamente disposte dalle procure di Cagliari e Brescia, dunque, si è arrivati ai 14 arresti eseguiti nei giorni scorsi da parte di polizia e Guardia di Finanza soprattutto tra Lombardia (molto attiva una cellula della provincia comasca) e Sardegna.

Il nome del muggiorese rientra nel filone di indagine bresciano, in qualità di indagato, ma non destinatario di una delle dieci misure cautelari in carcere emesse dal gip Carlo Bianchetti.

L’accusa principale, contestata a tutto gli indagati, è quella di aver fatto parte di un’associazione a delinquere divisa in due gruppi che attraverso il sistema finanziario abusivo noto con il nome di “hawala”, davano sostentamento economico di carattere transnazionale a varie attività di riciclaggio (il denaro era frutto anche dei traffici di immigrazione clandestina consumato sulla tratta balcanica, con la regia attiva tra Como e Milano) e al gruppo terrorista riunito sotto la sigla del fronte “Al Nusra” (o Jahbat Fateh Al Sham), in pratica l’emanazione di Al Qaeda attiva in Siria, e alle fazioni del cosidetto “Esercito siriano libero”.

Formazioni operanti rispettivamente “nella provincia siriana di Idlib, e sul confine libanese”, come emerge dalle carte dell’inchiesta. In questo scenario, il siriano di Muggiò viene indicato dagli inquirenti come custode del denaro, collaboratore e intermediario-operatore hawala per conto di quello che è considerato uno dei promotori dell’associazione che agiva in Svezia.

