Terremoto Pedemontana Lombarda, si è dimesso il presidente D’Andrea

Passo indietro del presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, Federico Maurizio D’Andrea. Mercoledì 17 gennaio, a seguito del consiglio di amministrazione della società autostradale, D’Andrea si è dimesso. Interpellato dalle agenzie giornalistiche, il manager ha confermato la notizia ma al momento non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. D’Andrea, ex colonnello della Guardia di Finanza poi passato al ruolo di manager in Telecom Italia, era arrivato la scorsa primavera alla guida della Pedemontana, dove ha giocato un ruolo chiave nel provvedimento del tribunale di Milano che prima di Natale ha rigettato l’istanza di fallimento, presentata dalla Procura, della società che dovrebbe collegare Bergamo con Varese.

Federico Maurizio D’Andrea, ex presidente di Pedemontana

Immancabili le reazioni politiche. Il capogrippo Pd in consiglio regionale, Enrico Brambilla, ha diffuso una nota: «In questi cinque anni di legislatura in Pedemontana si sono succeduti ben quattro presidenti e ora ce ne sarà un quinto. È il segno dell’instabilità e della mancanza di un progetto strategico che finisce per condizionare la realizzazione dell’opera stessa, oltre a metterne a nudo tutte le criticità. La Giunta Maroni non ha saputo creare le condizioni per lo sviluppo dell’opera e in questo caso la Lega non può nemmeno invocare la mancanza di autonomia, perché tutta la responsabilità è stata in carico alla Regione. Toccherà ora a noi rimettere mano a un progetto che per essere portato a termine necessita di una profonda revisione».

