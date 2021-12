Terremoto di magnitudo 4.4 nella zona di Bergamo, scossa avvertita anche in Brianza. I vigili del fuoco di Monza: «Diverse chiamate» Una forte scossa di terremoto di è avvertita alle 11.34 di sabato 18 dicembre anche in Brianza. L’epicentro sarebbe a Bonate Sotto, nella provincia di Bergamo con una magnitudo 4.4.

Una forte scossa di terremoto durata pochi secondi si è avvertita alle 11.34 di sabato 18 dicembre anche in Brianza. L’epicentro, secondo l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, sarebbe nella zona di Bergamo, a Bonate Sopra, alla profondità di 26 chilometri con una magnitudo 4.4. Non ci sarebbero danni. «Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose», scrive su Facebook il presidente della Regione Attilio Fontana.

Diverse le chiamate arrivate alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Monza a seguito dell’evento sismico. La maggior parte delle telefonate sono state da parte di cittadini spaventati. Fortunatamente, dopo aver vagliato tutte le richieste, sono stati pochi gli interventi necessari la maggior parte dei quali per verifiche di stabilità. «Ad ora non si registrano danni a persone» dicono dal Comando di via Cavallotti.

Così il sindaco di Monza Dario Allevi intervenuto sui social: «Anche nella nostra città è stata avvertita distintamente una scossa di #terremoto poco dopo le 11.30 di questa mattina.Al momento i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile riferiscono che non vi sono segnalazioni di danni particolari e confermano che le verifiche e i monitoraggi proseguiranno anche nelle prossime ore».

In mattinata c’era stata anche un’altra violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Grecia, a 24 chilometri a sudest dell’isola ionica di Citera. Lo rende noto l’U.S. Geological Survey, spiegando che l’epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA