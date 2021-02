Teoria online e pratica in presenza: parte il corso per volontari della Croce Bianca di Besana Verrà presentato il 18 e 25 febbraio, mentre in marzo inizieranno le lezioni. Il corso è diviso in 2 moduli: il primo di 46 ore abilita ai servizi di trasporto sanitario in ambulanza ed è propedeutico al secondo, della durata di 73 ore

È pronto al via il corso per volontari soccorritori organizzato da Croce Bianca, sezione di Besana in Brianza. Verrà presentato in 2 serate, il 18 e 25 febbraio, mentre in marzo inizieranno le lezioni di teoria su piattaforma online e quelle pratiche in presenza, nel rispetto delle norme vigenti per il Covid-19.

Il corso è diviso in 2 moduli: il primo di 46 ore abilita ai servizi di trasporto sanitario in ambulanza ed è propedeutico al secondo, della durata di 73 ore che termina con l’esame di certificazione per soccorritori esecutori addetti ai servizi di emergenza.

L’intero percorso verrà presentato sia giovedì 18 che giovedì 25 febbraio, sempre alle 20.45 con collegamento in videoconferenza. Chi fosse interessato, può inviare una mail entro il 16 febbraio con nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo [email protected]

La sezione besanese della Croce Bianca è strutturata su 4 sedi, quella principale situata a Besana più le 3 delegazioni operative a Carate Brianza, Castello di Brianza e Lesmo. Nel 2020 ha compiuto 60 anni.

