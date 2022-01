Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tentato furto a casa Tortu: ma la medaglia d'oro di Tokyo non c'era Il caratese Filippo Tortu, campione olimpico della 4x100, ha rivelato sui social un tentativo di furto subito nella sua abitazione.

Stavolta non gli è servito essere il più veloce, gli è bastato essere più astuto. Il caratese Filippo Tortu, campione olimpico della 4x100, ha rivelato sui social un tentativo di furto subito: giovedì qualcuno si è introdotto nella sua abitazione, alla ricerca probabilmente del bottino più prezioso. La medaglia d’oro a cinque cerchi conquistata l’estate scorsa a Tokyo.

“Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo... Non ho parole”, ha scritto il velocista di Costa Lambro nelle storie di Instagram,

