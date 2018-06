Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Busnago banca (Foto by Marco Testa)

Tentato colpo in banca a Busnago: ladri alla Bcc Nottata movimentata in via Manzoni a Busnago: intorno alle 3.15 i ladri si sono introdotti nella sede della Bcc Carugate e Inzago. È scattato l’allarme e si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri.

Nottata movimentata in via Manzoni a Busnago: intorno alle 3.15 i ladri si sono introdotti nella sede della Bcc Carugate e Inzago. Una volta partito l’allarme sono giunte le volanti dei carabinieri della compagnia di Vimercate, ma gli autori sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al risveglio i busnaghesi si sono ritrovati completamente transennato il parcheggio e la zona adiacente alla palazzina che ospita la sede e un numero corposo di agenti al lavoro sul posto. I carabinieri sono ancora in fase di accertamento sull’accaduto.

