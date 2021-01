Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Tentano di rubare vestiti per 150 euro al Gigante di Villasanta, tre denunciati I tre soggetti, tutti originari del Perù, hanno tolto dai capi le placche antitaccheggio e hanno cercato di uscire dal centro commerciale senza pagare ma sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza e della Stazione di Villasanta hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti tra i 22 e i 29 anni, tutti originari del Perù, residenti tra Bresso e Sesto San Giovanni (uno risulta invece senza fissa dimora), dopo che sono stati sorpresi dal personale addetto all’antitaccheggio de Il Gigante di Villasanta a levare da capi di abbigliamento per 150 euro le placche antitaccheggio cercando poi di allontanarsi dal centro commerciale senza pagarli. Il personale del centro commerciale li ha fermati e ha chiamato il 112. All’arrivo dei militari dell’Arma, al termine degli accertamenti, i tre sono stati deferiti in stato di libertà. Tutta la merce è stata restituita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA