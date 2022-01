Tenta la truffa dell’acqua a Briosco, la vittima non ci casca e dà l’allarme Hanno tentato la truffa ma la vittima non ci è cascata: è successo a Briosco mercoledì mattina. L’episodio commentato anche dal sindaco Verbicaro.

Hanno tentato la truffa ma la vittima non ci è cascata. È successo nella mattinata di mercoledì 19 gennaio in località Peregallo a Briosco. Un uomo di nazionalità italiana ha cercato di introdursi in una abitazione presentandosi come tecnico dell’acqua mandato dal Comune per controllare tubature e cattivi odori.

«Lo schema usato è sempre lo stesso – ha sottolineato il comandante dei vigili Emanuele Deidda – Ma non esiste nessuna sostanza nell’acqua che possa rovinare oro o contanti».

La proprietaria di casa, una donna di 77 anni, non è cascata nel tranello e ha preso il telefono per chiamare gli agenti della polizia locale.

«Bene ha fatto la signora a non fidarsi e a chiamare la polizia locale e i carabinieri che sono prontamente intervenuti – il commento del sindaco Antonio Verbicaro - Un altro evento che testimonia la presenza di delinquenti abituali che si manifestano come dipendenti pubblici».

