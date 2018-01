Tenta di salire sul treno attraverso il finestrino, finisce sui binari: gravissimo a Carnate

Un incidente assurdo e tragico, sabato 20 gennaio, attorno alle 18.30, alla stazione ferroviaria di Carnate: un 29enne, forse preso dal panico perché stava per perdere il treno, già in movimento, secondo quanto riferito da alcuni testimoni avrebbe cercato comunque di salire su convoglio attraverso un finestrino, rimanendo gravemente ferito in quanto è scivolato ed è finito sui binari investito dal treno che gli ha amputato parzialmente le gambe.