Tenta di rubare una bici alla stazione di Monza: arrestato uno straniero irregolare Stava cercando di rubare una bicicletta nelle vicinanze della stazione di Monza ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia locale in presidio stabile. È accaduto venerdì 21 settembre in mattinata. L’uomo, irregolare e già noto alla Giustizia, prima dell’arresto ha aggredito e minacciato gli agenti costretti a utilizzare lo spray in dotazione.

Stava cercando di rubare una bicicletta nelle vicinanze della stazione di Monza ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti della polizia locale in presidio stabile. È accaduto venerdì 21 settembre alle 8.30 circa quando l’uomo, un 19enne originario del Gambia, è stato notato dagli agenti in servizio mentre si aggirava con fare sospetto intorno a una bici assicurata con una catena alla forcella in via Caduti del Lavoro.

Lo straniero sotto gli occhi dei vigili ha staccato la ruota e sfilato la catena riuscendo così ad asportare la bicicletta dalla rastrelliera tentando di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato. Sprovvisto di documenti, mentre stava per essere portato al comando di via Marsala per l’identificazione si è divincolato, strattonando e spingendo gli agenti e cercando di fuggire. Dopo un breve inseguimento è stato di nuovo fermato ma non ha desistito, spintonando e minacciando ancora gli agenti che, per contenerlo e renderlo inoffensivo, dopo una breve colluttazione, l’hanno affrontato con lo spray in dotazione e l’hanno ammanettato.

Il giovane, con numerosi alias e, secondo quanto riferito dalla polizia locale, già noto per reati di spaccio, immigrazione clandestina e per un tentativo di stupro di gruppo, su disposizione del magistrato di turno è stato accompagnato in tribunale e giudicato con rito direttissimo. L’arresto e tutti i capi di imputazione (resistenza e furto aggravato) sono stati confermati ed è stato tradotto in carcere a Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA