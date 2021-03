Polizia locale in via Pozzo Antico (Foto by Paola Farina)

Tensione a Desio: rissa tra bande rivali in pieno centro Lite tra bande nel pomeriggio di mercoledì in pieno centro a Desio, in via Pozzo Antico, luogo di ritrovo di diversi gruppi di ragazzi che stazionano assembrati e senza mascherine. Fuggi fuggi generale all’arrivo delle forze dell’ordine, indagini in corso.

Momenti di tensione nel pomeriggio di mercoledì in pieno centro a Desio, in via Pozzo Antico, sotto i palazzi rosa, a due passi da piazza Conciliazione, luogo di ritrovo di diversi gruppi di ragazzi. È scoppiata una lite tra bande, sotto gli occhi dei passanti. Subito qualcuno ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia locale. Al suono delle sirene, c’è stato un fuggi fuggi generale.

Molti ragazzi si sono dispersi, sono scappati verso la vicina piazza Conciliazione. Qualcuno è stato rintracciato dagli agenti. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza. Secondo alcune testimonianze, i due gruppi rivali non sarebbero riusciti a scontrarsi, anche se c’è mancato poco. Secondo altre versioni invece la rissa ci sarebbe stata. C’è chi ha parlato di “bottiglie” e “bastoni”, anche “tirapugni”. Le forze dell’ordine stanno analizzando alcuni video girati dai passanti per cercare di ricostruire l’accaduto.

I gruppi che si ritrovano tutti i giorni in via Pozzo Antico sono stati spesso segnalati dai cittadini: i ragazzi sono assembrati e la maggior parte di loro non ha la mascherina. Molte persone raccontano di girare alla larga da quella zona, perchè intimorite dalla presenza di quelle compagnie di giovani.

“Prima o poi doveva succedere qualcosa” è stato il commento di diversi cittadini di passaggio mercoledì pomeriggio, arrivati dopo aver sentito le sirene e il trambusto.

