Televisione, a Carate Brianza i casting per il nuovo Grande fratello Per chi ha l’ambizione di entrare nella casa del Grande fratello l’appuntamento è giovedì 22 febbraio a Carate Brianza per le selezioni ufficiali.

Per chi ha l’ambizione di entrare nella casa del Grande fratello l’appuntamento è giovedì 22 febbraio a Carate Brianza. Il locale Polaris Indian Café ospita le selezioni ufficiali della trasmissione alla ricerca dei concorrenti per la 15esima edizione della trasmissione. Ospite la ex concorrente Mia Cellini. Dopo il successo di pubblico dell’edizione Vip conclusa con la vittoria di Daniele Bossari, la redazione fa ripartire i casting per l’edizione più classica. Per partecipare alle selezioni bisogna essere maggiorenni e presentarsi alle 21. Info: www.grandefratello.it

