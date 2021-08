Telecamere e interventi anti droga nelle scuole, pioggia di soldi da Roma alla Brianza Grazie alla circolare del ministero dell’Interno “Scuole sicure”, sono in arrivo da Roma, per la Brianza, fondi destinati a garantire un giro di vite nell’uso e nello spaccio di sostanze stupefacenti dentro e fuori gli istituti superiori.

Finanziamenti in arrivo dal ministero dell’Istruzione per l’onnicomprensivo di Vimercate con la speranza di limitare lo spaccio di droga in via Adda. Sul territorio arriveranno 16mila euro grazie alla circolare “Scuole sicure” che dovrebbero limitare la vendita di sostanze stupefacenti tra gli studenti del centro scolastico vimercatesi, magari con l’acquisto di un sistema di videosorveglianza più efficiente. Ad essere particolarmente soddisfatto per questa pioggia di euro provenienti da Roma è l’onorevole leghista Massimiliano Capitanio. «L’impegno della Lega per la sicurezza degli studenti era iniziato quando ministro degli Interni era Matteo Salvini. E, ora, proseguiamo su quella strada grazie anche all’attenzione e all’impulso dato dal sottosegretario con delega alla Pubblica sicurezza Nicola Molteni – ha chiosato Capitanio -. I 16mila euro destinati a Vimercate dovranno essere usati per contrastare soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici superiori potranno essere utilizzati per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza, di mezzi o attrezzature per il potenziamento della polizia Locale o per la promozione di campagne informative. Contro la droga la Lega sarà sempre in prima fila e il fatto che Vimercate sia uno dei 130 Comuni italiani destinatari della misura conferma anche la nostra attenzione al territorio».

Oltre ai fondi per le scuole vimercatesi, sono in arrivo anche quelli per gli istituti di Giussano, Muggiò, Meda, Seveso e Nova Milanese. In totale i fondi destinati alla Brianza ammontano a quasi 100mila euro.

