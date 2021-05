TedXBrianza 2021 parla di “Con_tatto”, dopo un anno di distanze È pronto il programma della seconda edizione di TedXBrianza, che ha scelto come tema “Cont_tatto” dopo l’anno delle grandi distanze. Appuntamento il 12 giugno al Theatro di Verano Brianza.

È tutto pronto per la seconda edizione di TEDxBrianza, la declinazione indipendente e territoriale dei Ted, i talk nati per diffondere idee e progetti soprattutto nell’ambito dell’innovazione e della tecnologia attraverso la voce dei protagonisti.

Conferenze, in senso stretto, realizzate dalle voci più importanti del settore. I TEDx sono presenti in tutto il mondo e da due anni anche in provincia di Monza: come nella prima edizione, il luogo scelto è il Theatro di Verano Brianza, il 12 giugno. Il tema, “Con_tatto”, con talk che parleranno “del contatto e della relazione, ma anche agli aspetti legati al senso del tatto: una questione di mano, ma anche di anima” sotto la guida del giornalista Enrico Galletti. E allora una docente esperta in neuroscienze cognitive dello sviluppo, un geologo, un giornalista e un divulgatore scientifico, un esperto dei media e di economie del digitale: la regola è che ogni intervento non deve durare oltre 18 minuti. “Per avere la big picture c’è bisogno di osservare da diversi punti di vista”. Si comincia alle 18.30.

I RELATORI

Valerio Bassan

Digital strategy and business consultant

Esperto di modelli di business ed economie del digitale, con un focus speciale sul mondo dei media e del giornalismo. Ha lavorato come consulente e strategist in Italia e all’estero per Forbes, Il Sole 24 Ore, Vice Media, Internazionale, Gruppo Athesis, Pagella Politica. Scrive Ellissi, una newsletter settimanale che esplora l’intersezione tra media, marketing e strategia. È stato professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Istituto Europeo di Design, ed è mentor presso l’Entrepreneurial Journalism Creators Program della City University di New York.

Luigi Bignami

Geologo, giornalista e divulgatore scientifico

Geologo, docente, giornalista e divulgatore scientifico in particolare nei campi dell’astronomia, dell’astronautica e delle Scienze della Terra. Ha collaborato con numerosi giornali, riviste, radio e televisioni, sia italiane che straniere, fra cui Corriere della Sera, Repubblica, Avvenire, Domani, Gente, Oggi, Focus ed Airone. In televisione ha condotto i programmi su Canale 5, Rete 4, Rai 1 e Rai Scuola e ora collabora con Focus TV. È stato inoltre redattore scientifico per i telegiornali delle reti Mediaset ed ha collaborato alle trasmissioni televisive ”La macchina del tempo”, “Geo&Geo” ed “Ulisse”.

Lucia Castellano

Dirigente generale dell’amministrazione penitenziaria

Nasce a Napoli nel 1964, avvocato e direttore Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova presso Ministero della Giustizia. Laureata in giurisprudenza, abilitata alla professione forense, dal 1991 al 2011 ha lavorato negli istituti penitenziari di Genova (Marassi), Eboli, Secondigliano, Alghero e di Milano (Bollate), dove ha dato vita ad un progetto improntato al recupero socio-lavorativo dei detenuti (carcere-comunità). Nel 2010 ha vinto il premio internazionale Donna fuori dal coro a Genova. Nel 2013 è stata nominata dal Ministro della Giustizia componente della Commissione Palma per la riorganizzazione del Sistema Penitenziario. Dal 2016 lavora come dirigente Generale allo sviluppo del probation in Italia.

Don Giulio Dellavite

Segretario Generale della Curia di Bergamo, scrittore

Nasce nel 1971 a Romano di Lombardia (Bergamo) e viene ordinato sacerdote nel 1996, dopo il percorso di formazione e gli studi di Teologia nel Seminario Diocesano di Bergamo. Dopo alcuni anni di ministero parrocchiale, e dopo aver lavorato in Santa Sede come Officiale della Congregazione per i Vescovi, oggi è Segretario Generale della Curia di Bergamo. Nel 2002 ha conseguito la licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana e nel 2006 il dottorato. Autore di numerosi libri, collabora con alcune università, tiene corsi di formazione ed è impegnato nel mondo della comunicazione e dei social.

Anna Di Prospero

Fotografa

Nasce a Roma nel 1987, ha studiato fotografia presso l’Istituto Europeo di Design di Roma e la School of Visual Arts di New York. Esprime la sua ricerca tramite la fotografia allestita e l’autoritratto. Il suo stile personale ricorre al cinema e alla performance. La sua visione si caratterizza per il carattere introspettivo con cui esplora la quotidianità e il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e Stati Uniti. Tra i suoi riconoscimenti il Sony World Photography nella categoria Portraiture, il People Photographer of the Year degli International Photography Awards e il Discovery of the Year dei Lucie Awards.

Teresa Farroni

Professoressa di Neuroscienze cognitive dello sviluppo

Professoressa presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione all’Università degli studi di Padova e professoressa affiliata presso il PNC Padua Neuroscience Centre, insegna Psicologia dello sviluppo e Neuroscienze cognitive dello sviluppo. Con oltre vent’anni di esperienza di ricerca nazionale ed internazionale ha pubblicato più di 60 lavori su riviste scientifiche ad alto impatto sullo sviluppo del cervello sociale. La sua ricerca è interdisciplinare e abbraccia i campi dello sviluppo tipico e atipico e degli studi comportamentali e di neuroimmagine, dalla nascita all’età adulta, concentrandosi su possibili interventi di potenziamento cerebrale attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

Emanuele Nenna

Imprenditore e creativo

Nato a Milano nel 1973, lavora nella comunicazione dal 1995. Imprenditore e creativo, a soli 23 anni fonda una delle prime web agency italiane. Nel 2008 fonda insieme a due soci Now Available, la prima agenzia di neutral advertising in Italia, inaugurando pochi anni dopo una sede dell’agenzia ad Accra, in Ghana. Dopo aver guidato per oltre 10 anni in qualità di CEO e Co-Founder l’agenzia creativa The Big Now, attualmente è Executive Board Member di dentsu italia, Presidente di UNA-Aziende della Comunicazione Unite, Vice Presidente di Confindustria Intellect e Co-Founder di IF! Festival della Creatività; è inoltre docente alla NABA, allo IED e al Politecnico di Milano, e autore.

Carlotta Vagnoli

Author, writer, activist

Classe 1987, fiorentina, si approccia alla scrittura iniziando a collaborare con magazine come GQ e Playboy nel 2015. Sex columnist, autrice e scrittrice con un libro in uscita per Rizzoli, utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi a lei cari della parità e del consenso. Parallelamente, dal 2017 tiene lezioni con i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori per sensibilizzarli sulla violenza di genere. Content creator, cerca di avvicinare i brand ai temi di inclusività e sostenibilità.

Enrico Galletti

Presentatore

21 anni, milanese d’adozione, cremonese d’origine. E il sogno, da quando di anni ne aveva sette, di fare “il reporter”. Conduttore radiofonico e giornalista, scrive per il Corriere della Sera e in passato ha collaborato con Il Giornale e Fanpage. Ospite in tv, sui canali Rai, Mediaset e a La7, ha portato il punto di vista dei giovani. Appassionato di cronaca e tecnologia, è stato inviato al Festival di Sanremo nel 2019 e 2020. Ora fa quello che gli piace: parlare, scrivere, cercare storie e raccontarle. E quel bambino che a sette anni voleva fare il giornalista, sorride.

IL PROGRAMMA

TEDxBrianza si svolgerà presso Theatro, in via Francesco Petrarca 20 a Verano Brianza ed in contemporanea diretta streaming. I biglietti costano 14 euro. Questa la programmazione dell’evento:

17.30 – 18.30: Accredito + performance Vertical Waves Project, compagnia di danza verticale (solo per evento in presenza)

18.30 – 21.00: diretta dal palco di Theatro

- 8 talk sul tema CON_TATTO

- quiz per tutti i partecipanti con in palio premi TEDxBrianza

- domande per gli speaker selezionate tra i vincitori del contest

- performance di danza verticale sulle pareti di Theatro

- pratica di mindfulness per immergersi nell’evento

21.00 – 22.00: Saluti finali a bordo piscina nel giardino di Theatro (solo per evento in presenza)

© RIPRODUZIONE RISERVATA