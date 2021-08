Tariffazione puntuale dei rifiuti a Solaro: è ufficialmente partito il conto alla rovescia Cambia tutto, il conferimento e le bollette. Eppure il capogruppo di Lega Centrodestra Solaro, Gianmarco Belotti, esprime i suoi dubbi: «Continuo ad essere sicuro del contrario, specialmente senza adeguata informazione ai cittadini»

Da gennaio 2022 partirà la tariffazione puntuale dei rifiuti anche a Solaro. Con l’impianto dell’attuale appalto, e relativi tempi tecnici prolungati a causa dell’emergenza sanitaria, il nuovo servizio di raccolta mira ad un aumento della quota di differenziata e ad una diminuzione razionale delle bollette: chi conferisce meglio, paga meno. Rimane critico sulla soluzione il capogruppo di Lega Centrodestra Solaro Gianmarco Belotti: «Quello che è risultato evidente è che, per la riuscita del progetto, diventa fondamentale la campagna informativa relativa alle novità. Lo ammette la stessa amministrazione nelle linee guida. È stato escluso che si possano verificare aumenti di scarichi abusivi sul territorio per evitare le rilevazioni, ma io continuo ad essere sicuro del contrario, specialmente senza adeguata informazione ai cittadini, anche se spero di sbagliare. Per la campagna informativa sono stati previsti diverse migliaia di euro di spesa e sono da far fruttare al meglio. Si vincola tutta la riuscita del progetto a questo, serve un piano alternativo, perché la buona volontà dei cittadini non può essere messa a bilancio e temo ci si rifugerà in aumenti delle bollette per compensare scarsi risultati». A proposito dei nuovi metodi di raccolta: «Mi chiedo inoltre come sia possibile raggiungere l’85% di raccolta differenziata, partendo dal 71%, entro il primo anno dall’introduzione della tariffazione puntuale. Lo ritengo molto ambizioso. Credo invece che per reali risparmi per la cittadinanza, anche dovessero esserci, ci vorrà molto più tempo». Risponde l’assessore alla Comunicazione Christian Caronno: «Per quanto riguarda la campagna informativa, ci affidiamo all’esperienza ed alla professionalità della Servizi Comunali, azienda che ha già seguito diverse transizioni di questo genere. Non si tratta solo di raccolta differenziata e di tariffazione puntuale, ma di un vero e proprio cambio di mentalità ambientale, qualcosa che entri direttamente nelle nostre vite di cittadini solaresi. Per questo non ci limiteremo ad una semplice comunicazione ed alle assemblee pubbliche, bensì sfrutteremo appuntamenti, eventi, lezioni a scuola per raggiungere la cittadinanza. Confidiamo di raggiungere l’obbiettivo dell’85%, ma anche se dovessimo attestarci ad una quota minore sarebbe il cambio di mentalità a fare la differenza per la riuscita del piano». Intanto sono state decise le nuove date per i pagamenti della Tari nel 2020: due rate, una il 16 ottobre (anche unica) e una il 16 dicembre.

