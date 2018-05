Tangenziale Est, due incidenti gravi in 24 ore: dopo l’auto contromano, morto un motociclista Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. Dopo il pensionato che mercoledì ha percorso la corsia sud contromano (è ricoverato in prognosi riservata), giovedì ha perso la vita un motociclista di 28 anni milanese.

Due gravi incidenti di cui uno mortale in meno di 24 ore sulla Tangenziale Est. Giovedì pomeriggio si è verificato verso le 14.30 uno scontro all’altezza di Cernusco sul Naviglio in direzione Milano tra un autotreno condotto da un camionista di nazionalità italiana e una motocicletta all’innesto tra la A51 e la sp113 tra la corsia di decelerazione e la prima corsia di marcia.

Ad avere la peggio è stato il centauro 28enne che a seguito dell’urto è volato a terra con violenza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati sul posto con un’ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco. Il giovane sottoposto al massaggio cardiaco è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele di Milano. Nonostante la corsa disperata in ospedale la situazione del centauro era talmente critica che verso le 17 è deceduto nelll’ospedale milanese. Il camionista è rimasto illeso. Sull’esatta dinamica del sinistro stanno conducendo delle indagini gli agenti della polizia stradale di San Donato Milanese.

Mercoledì pomeriggio invece un anziano di 84 anni residente a Bovisio Masciago, ha imboccato in contromano la Tangenziale Est verso Milano. L’uomo è entrato dalla barriera di Carugate e ha percorso diversi chilometri controcorrente provocando un fuori strada e un frontale grave all’altezza del tunnel compreso tra Vimercate centro e Vimercate sud. L’anziano non si è accorto che stava percorrendo la strada nel senso di marcia sbagliato. In molti hanno cercato di evitare l’impatto, ma un giovane di 21 anni per scansare l’utilitaria contromano è uscito dalla carreggiata, mentre un 47enne verso le 15.45 ha centrato in pieno il pensionato al volante. Ad avere la peggio è stato proprio l’84enne immobilizzato dai soccorritori intervenuti e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove a causa delle forti contusioni e politraumi e dello shock subito rimane ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il 47enne è invece rimasto in osservazione qualche ora al nosocomio di Vimercate prima di essere dimesso. Il 21enne invece ha rifiutato fin da subito le cure dei sanitari corsi in aiuto. Quest’ultimo incidente ha provocato code di oltre due chilometri nel tratto compreso tra Usmate e Vimercate per un paio d‘ore finché non sono terminate le operazioni di soccorso, rilevamento da parte della polizia stradale e la rimozione dei veicoli incidentati.

