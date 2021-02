Tamponi tutti negativi per il Nino Ronco Basket di Ornago: gli allenamenti possono riprendere Tutti negativi i tamponi cui si sono sottoposti giocatori, staff e dirigenti del Nino Ronco Basket di Ornago: da lunedì 8 febbraio possono riprendere gli allenamenti.

Semaforo verde per la ripresa degli allenamenti della Nino Ronco Basket di Ornago. Prima dei tiri a canestro sono però arrivati i tamponi. Sabato 6 febbraio ben 57 tra atleti, allenatori e responsabili delle diverse squadre della compagine ornaghese si sono sottoposti al tampone rapido in ottemperanza dei protocolli in vigore per la ripresa degli allenamenti. Tutte le persone coinvolte sono risultate negative e da lunedì 8 febbraio gli atleti potranno tornare in palestra ad allenarsi.

Lo screening è stato effettuato grazie al supporto dello sponsor della società e dell’amministrazione comunale: «Vogliamo ringraziare il nostro main sponsor, Starch Srl per aver coperto per intero le spese odierne - il ringraziamento della Nino Ronco attraverso un post su Facebook -. Grazie anche all’ amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Daniel Siccardi e dell’assessore allo Sport Stefano Galbusera, per l’aiuto nell’organizzazione e la concessione degli spazi per l’esecuzione dei tamponi. In ultimo, un ringraziamento al bar @ilravaornago per l’apertura straordinaria di questo sabato mattina che ha concesso un ristoro caldo a chi attendeva di eseguire il tampone e ci ha permesso, tramite il proprio wi-fi free, di espletare le pratiche on-line. Per ripartire ci serviva una mano....e la nostra comunità ha risposto a pieno. Questo è fare gioco di squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA