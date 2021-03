Tampone rapido nelle farmacie Assp di Cesano Maderno e Meda Il servizio di tampone rapido è stato attivato nelle farmacie comunali di Cesano Maderno e di Meda gestite da Assp, che hanno aderito alla richiesta di Regione Lombardia.

Tampone rapido? Basta andare in farmacia. Il servizio è stato attivato nelle farmacie comunali di Cesano Maderno e di Meda. È possibile richiedere il tampone antigenico rapido per la ricerca del Sars-Cov2 a Cesano, nei negozi di piazza Procaccini e via Cesare Battisti, oppure a Meda in quello di via Indipendenza. Le tre farmacie, gestite da Assp, hanno aderito alla proposta di Regione Lombardia di attivare un servizio dedicato, allestendo appositi gazebo all’esterno del punto vendita.

Per accedere al servizio è necessario avere i requisiti ed essersi registrati sul sito di regione Lombardia. Il servizio è gratuito con convenzione sanitaria. È possibile ottenerli anche a pagamento (costo euro 20). La farmacia rilascerà un’attestazione sull’esito del test. Le informazioni saranno trasmesse al Flusso Tamponi RL per le azioni di monitoraggio. In caso di esito positivo si provvederà alla prenotazione del test molecolare.

«Abbiamo accolto questa opportunità offerta dalla Regione dice l’amministratore unico di Assp, Luca Zardoni - Un grazie ai farmacisti che hanno dato la loro disponibilità per effettuare i tamponi rapidi. Abbiamo deciso di mantenere un prezzo calmierato».

