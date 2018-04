Tamponamento sulla Statale 36: dodici persone soccorse in Valassina a Briosco Un tamponamento con una dozzina di persone soccorse. È il bilancio di un incidente avvenuto sulla Statale 36 all’altezza di Briosco nei minuti prima di mezzogiorno del 25 aprile.

Tutto sembra originato dal rallentamento di un'auto in prossimità di un altro incidente , sulla carreggiata nord. La manovra avrebbe originato il tamponamento che ha coinvolto in tutto dodici persone, tra cui alcuni bambini. Una donna in avanzato stato di gravidanza è stata trasportata all'ospedale di Carate Brianza per precauzione e accertamenti.

Sul posto quattro ambulanze da Seregno, Besana e Mariano e la polizia stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti e code in Valassina fino oltre Carate Brianza.

