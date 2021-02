Tamponamento sulla Statale 36 a Verano: 4 chilometri di coda in direzione Lecco Tre le auto coinvolte, nessun ferito. Il sinistro è avvenuto lungo la corsia di sorpasso, chiusa temporaneamente alla circolazione dalla polizia stradale. Rallentamenti anche in direzione opposta.

Tamponamento tra tre auto sulla via del lago e della montagna, in direzione Lecco, all’altezza di Verano Brianza, sulla Statale 36, domenica 14 febbraio attorno alle 10.30: risultato, ingenti danni alle vetture, nessun ferito e 4 chilometri di coda. L’incidente è accaduto sulla corsia di sorpasso, temporaneamente chiusa dalla polizia stradale per permettere i soccorsi con traffico deviato sulle sue restanti. Rallentamenti anche in direzione opposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA