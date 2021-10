Tamponamento sulla A4, auto contro furgone: 22enne grave all’ospedale di Monza È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza un giovane automobilista ferito in un tamponamento sulla autostrada A4 tra Rho e Milano Ghisolfa.

È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza un giovane automobilista coinvolto in un tamponamento sulla autostrada A4. È successo intorno alle 16.30 nel tratto tra Rho e Barriera Milano Ghisolfa, in direzione Venezia. Secondo la ricostruzione l’auto per cause da chiarire avrebbe tamponato il furgone. L’uomo alla guida, 22 anni, ha riportato diversi traumi al volto e agli arti inferiori e un trauma cranico commotivo. È stato trasferito d’urgenza in codice rosso a Monza, sul luogo dell’incidente è atterrato anche l’elisoccorso con due ambulanze e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA