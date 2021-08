Tamponamento con un camion sulla Statale 36 a Seregno, un ferito Incidente sulla Statale 36 all’altezza di Seregno con un’auto e un camion coinvolti. Un uomo di 37 anni in ospedale, viabilità ripristinata alle 17.

È stato trasportato in ospedale a Monza in codice giallo l’automobilista di 37 anni coinvolto nel primo pomeriggio di lunedì in un incidente sulla Statale 36 all’altezza di Seregno, in direzione nord. Nel tratto tra Seregno sud e San Salvatore la Citroen su cui viaggiava ha tamponato un mezzo oesante. Le cause e la dinamica sono al vaglio della polizia stradale.

Statale 36 incidente Seregno nord 23 agosto 2021

L’auto è rimasta pesantemente danneggiata, sul posto una ambulanza e un’automedica che hanno soccorso l’uomo per poi indirizzarlo al San Gerardo.Per i soccorsi sono state chiuse due corsie, con traffico indirizzato sulla corsia di sorpasso e code che si sono allungate per diversi chilometri.



La strada è stata definitivamente sgomberata intorno alle 17. Probabilmente a causa del primo incidente si è registrato un secondo tamponamento alle 16.50 all’altezza di Nova. Soccorso un cinquantenne.

