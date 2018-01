Tamponamento a catena in Valassina: coinvolti anche un camion e un’auto della scuola guida Un camion ha colpito un furgone che è finito addosso all’auto di una scuola guida. Per il tamponamento si sono formati quattro chilometri di coda nel tardo pomeriggio di giovedì 11 gennaio lungo la superstrada Valassina all’altezza di Seregno San Salvatore in direzione Milano. Prima corsia chiusa per due ore.

Si sono formati quattro chilometri di coda nel tardo pomeriggio di giovedì 11 gennaio lungo la superstrada Valassina all’altezza di Seregno San Salvatore in direzione Milano. A causa di un tamponamento fra tre veicoli, che ha coinvolto anche un mezzo pesante, la prima corsia di marcia nel tratto interessato è rimasta chiusa tra le 16.40 e le 18.30.



Incidente Valassina Seregno sud giovedì 11 gennaio

(Foto by Cristina Marzorati)

Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in maniera grave. Un ecuadoregno è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. In posto è intervenuta la polizia stradale di Seregno.



Secondo una prima ricostruzione della dinamica una Fiat 500 di una scuola guida di Mariano Comense stava imboccando l’uscita, al volante c’era una ragazza di 22 anni di Carugo, quando nel rallentare per accedere allo svincolo, sarebbe stata tamponata da un furgone, guidato dall’ecuadoregno di 26 anni, spinto da un camion, un autoarticolato condotto da un serbo di 48 anni.

Incidente Valassina Seregno sud giovedì 11 gennaio

(Foto by Cristina Marzorati)

Lo scontro non è stato particolarmente violento, ma visto il numero di mezzi coinvolti compreso l’autoarticolato, gli uomini della stradale sono stati costretti a chiudere la prima corsia, sino a quando tutti i veicoli sono stati rimossi.



Inoltre per colpa dei soliti curiosi sulla carreggiata opposta in direzione Lecco si sono registrati dei rallentamenti, che hanno causato un leggero tamponamento tra due mezzi in transito. Gli automobilisti coinvolti hanno risolto il tutto da soli con la constatazione amichevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA