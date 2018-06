Tamponamento tra camion e auto sulla Novedratese: tre feriti, code anche sulla Valassina Un tamponamento sulla Novedratese tra un camion e una utilitaria ha congestionato il traffico anche sulla Statale 36 in corrispondenza delle uscite di Briosco e sulla viabilità ordinaria. Tre donne soccorse, non sono gravi.

Un tamponamento sulla Novedratese tra un camion e una utilitaria ha congestionato il traffico anche sulla Statale 36 in corrispondenza delle uscite di Briosco e sulla viabilità ordinaria. L’incidente è successo poco prima delle 10.30 al confine tra Giussano e Arosio: l’impatto tra il mezzo pesante e una Fiat 600 ha fatto temere il peggio. Alla fine le condizioni delle tre persone a bordo non si sono rivelati preoccupanti: soccorse in codice rosso, sono trasportate in codice verde per accertamenti. Coinvolte una donna di 62 anni e due ragazze di 15 e 20 anni.

Il traffico è andato in tilt: sulla provinciale per favorire di soccorsi arrivati sul posto con due ambulanze, auto medica, vigili del fuoco e polizia locale di Giussano. E poi anche sulla Valassina in corrispondenza di Briosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA