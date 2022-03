Tampona un suv con la sua bici ad Annone Brianza, grave un ciclista di Seregno Un ciclista di Seregno di 70 anni ha tamponato, domenica 13 marzo, un suv: ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Circolo di Varese.

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Circolo di Varese, il ciclista di 70 anni di Seregno rimasto vittima di un grave incidente mentre percorreva la strada provinciale che dal ponte di Annone porta verso il paese. Erano le 9.30 del mattino quando il ciclista impegnato in un giro solitario stava percorrendo il rettilineo. Forse abbagliato dal sole, non si è accorto che la vettura che lo stava precedendo, una Renault Kadjar, aveva rallentato riducendo di molto la propria velocità.

Il ciclista ha colpito in pieno la vettura finendo per sbattere violentemente contro il baule del suv e poi sull’asfalto. Ha riportato lesioni al viso e una sospetta emorragia interna. Le sue condizioni sono molto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

