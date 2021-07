Svolta a Vimercate e Monza, la palestra New Life può riaprire Respinta e dichiarata inammissibile l’istanza di fallimento contro la palestra New LIfe di piazza Marconi a Vimercate avanzata dalla proprietaria dell’immobile. Riapre anche la palestra di Monza.

Buone notizie per i centri fitness “New Life” di Vimercate e Monza che sono prossimi alla riapertura. Da pochi giorni il giudice ha respinto e dichiarato inammissibile l’istanza di fallimento contro la palestra di piazza Marconi avanzata dalla Ellesse Srl con il suo amministratore unico, proprietaria dell’immobile di Vimercate. Tutto ciò permette alla “New Life” di ripartire.

«Comunichiamo con entusiasmo che i nostri centri di Vimercate e di Monza potranno riaprire continuando così a coltivare la vostra e la nostra grande passione che ormai va avanti da più di 20 anni – ha fatto sapere la società di fitness rivolgendosi ai propri clienti attraverso un comunicato apparso sul sito internet ufficiale - Il nostro primo appuntamento sarà per fine luglio, con l’apertura del centro di Monza, mentre la riapertura del centro di Vimercate è differita a fine agosto per poterci permettere di ultimare i piccoli lavori di manutenzione già iniziati, oltre a quelli dovuti dalla Ellesse che speriamo non farà mancare. Fino alla sua riapertura i soci di Vimercate saranno benvenuti nella sede di Monza».

In entrambi i centri saranno adottate misure igienico-sanitarie e regole di comportamento che assicurino il distanziamento sociale nelle zone di allenamento e nelle aree relax. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date esatte di riapertura e tutte le disposizioni necessarie per poter accedere alle palestre, compresa la riattivazione dell’App MyClub.

«Riguardo i vostri abbonamenti, una volta riaperti i centri i nostri consulenti saranno a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e darvi tutte le informazioni necessarie – ha fatto sapere “New Life” - Saremo li ad aspettarvi con il nostro solito entusiasmo un po’ come se fosse il primo giorno di scuola».

Un entusiasmo ribadito ancora una volta, visto che fino a pochi giorni fa dipendenti e abbonati lo ritenevano perso per sempre. La Ellesse aveva chiesto il fallimento della “New Life” dal momento che quest’ultima, colpita dalla crisi economica imposta dal Covid, non aveva interamente pagato l’affitto degli spazi di piazza Marconi. Sono tanti i mesi alle spalle di chiusura dell’attività per la palestra vimercatese come tanti altri centri fitness, che hanno potuto riaprire i battenti solo a fine maggio con ancora tante restrizioni come ad esempio l’impossibilità di utilizzare le docce per gli utenti e gli ingressi sempre contingentati.

La strada è ancora lunga, ma in queste settimane a cavallo tra fine luglio e inizio agosto i clienti della storica palestra di Vimercate possono recarsi nella struttura monzese sempre targata “New Life” in via Aspromonte. Un primo passo verso il ritorno alla normalità per il centro fitness e anche per i suoi clienti che possono cominciare a correre nuovamente sui tapis-roulant e alzare qualche peso per tenersi in forma in vista delle vacanze estive.

