Sveva Casati Modignani a Monza nella gioielleria dei suoi romanzi

La scrittrice Sveva Casati Modignani sarà ospite in città domenica (20 ottobre), a partire dalle 17.30 in via Vittorio Emanuele 4 ospite della gioielleria “Luisa della Salda”. La sua presenza è legata alla creazione di una collana, dedicata proprio alla scrittrice che, nei suoi libri, compreso l’ultimo, cita con nome e cognome i gioielli made in Monza.

«Sveva Casati Modignani è una cara amica di mia mamma - spiega Ale Boghi, figlia di Luisa della Salda - da quando, 3 anni fa, ne scoprì i gioielli e se ne innamorò, tanto da citarli nei suoi libri. Per noi è un grande onore averla in visita. Domenica regaleremo a Sveva una collana creata per lei da mia mamma e Sveva regalerà il suo libro “Segreti e ipocrisie” autografato a chi acquisterà il gioiello». Come sia la collana non si può sapere: è una sorpresa!n

