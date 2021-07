Svastiche e la scritta “forni” vicino a due fuochi sui sassi nella valle del Pegorino Nella valle del Pegorino sono stati trovati dei sassi con sopra disegnata una svastica e altri con la scritta “forni” vicino ai resti di due falò.

Svastiche naziste nella valle del rio Pegorino. Le hanno trovate due ragazzi di Triuggio durante una passeggiata nel verde col loro cane la scorsa settimana. I simboli erano stati disegnati con delle bombolette spray su diversi massi nel greto del torrente a pochi passi da un paio di bivacchi dove erano ben visibili i resti di due falò. In mezzo ai simboli anche una scritta “Forni” con una freccia proprio in direzione dei punti in cui era stato acceso il fuoco. Il ritrovamento, che si trova in un’area al confine tra Casatenovo e Correzzana, è stato segnalato alle forze dell’ordine competenti.

