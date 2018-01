Superstrada Milano-Meda: chiusura lunedì e martedì notte a Paderno per lavori Nuove chiusure notturne per la Milano-Meda a inizio settimana. Transito chiuso in entrambe le direzioni per consentire la gittata delle solette del nuovo sovrappasso di Paderno: dalle 22 alle 5 tra 29 e 31 gennaio.

Nuove chiusure per la Milano-Meda nelle notti tra lunedì 29 gennaio e martedì 30 gennaio, e poi ancora nella notte successiva. Per consentire la gittata delle solette del nuovo sovrappasso di Paderno, sarà necessario chiudere il transito sulla superstrada in entrambe le direzioni.

Le chiusure interessano il tratto a contatto con l’intersezione con la Tangenziale Nord. Prima chiusura in ordine di tempo, dalle 22 del 29 gennaio alle 5 del mattino del 30 gennaio della carreggiata in direzione nord (direzione Meda) con percorso alternativo segnalato sul posto che prevede l’indirizzamento lungo l’A52.

Altra chiusura, dalle 22 del 30 gennaio alle 5 del 31 gennaio della carreggiata in direzione sud (direzione Milano) con percorso alternativo segnalato, che prevede, l’indirizzamento del traffico sulla A52.

