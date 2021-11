Super green pass, le nuove regole e cosa cambia dal 6 dicembre Sì al super green pass che introduce dal 6 dicembre nuove restrizioni per chi non è vaccinato. È stato approvato dal consiglio dei ministri, in vigore anche in zona bianca e tra le novità maggiori introduce nuove regole per i trasporti locali.

Oltre a ridurre la validità da 12 a 9 mesi.

In base alle nuove regole, senza green pass ottenuto con vaccino o guarigione dal covid non sarà consentito entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

Il green pass ottenuto anche con il tampone negativo servirà per i mezzi di trasporto pubblici (trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale, autobus tram e metropolitane), per recarsi sul posto di lavoro, per soggiornare in albergo. Ma anche per gli spogliatoi per attività sportiva. La validità dei tamponi rimane di 72 ore per quelli molecolari e 48 ore per quelli antigenici.

Le regole, che scattano il 6 dicembre, in zona bianca sono previste in vigore fino al 15 gennaio.

Dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria verrà estesa a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Per il personale sanitario è obbligatoria la terza dose.

In zona bianca la mascherina all’aperto rimane obbligatoria in caso di assembramenti. Salvo ordinanze locali: a Milano dal weekend la mascherina sarà obbligatoria all’aperto in centro storico.

