Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Suoni Mobili” fa tappa a Verano Brianza: domenica 25 luglio con Giovanni Falzone e Nadio Marenco Saranno Giovanni Falzone e Nadio Marenco i due protagonisti del concerto che si terrà domenica 25 luglio sera a Verano Brianza, inserito nel cartellone di “Suoni Mobili”.

“Suoni Mobili” a Verano Brianza. Domenica 25 luglio alle 21:30 lo spettacolo dal titolo “Vita spericolata. Canzoni italiane dipinte di jazz” si terrà nel nuovo centro parrocchiale di via delle Rimembranze. L’evento vedrà in scena Giovanni Falzone e Nadio Marenco, la coppia che ha fatto cantare il pubblico dalle finestre nel 2020, con un nuovo progetto dedicato alla canzone italiana, quella da cantare a squarciagola facendo rimbalzare l’energia e le voci. Vasco Rossi, ma anche Battisti, De Gregori, Lucio Dalla e Ivan Graziani in un mix imprevedibile di canzoni italiane dipinte di jazz. Ingresso libero, prenotazione consigliata su www.suonimobili.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA