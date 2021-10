Sulbiate: conclusi in anticipo i lavori di ampliamento del cimitero Ne dà annuncio la amministrazione comunale. «Sono stati realizzati 50 colombari e 64 ossari destinati alle cremazioni, scelta di sempre più persone»

Si sono conclusi con anticipo i lavori di ampliamento all’interno del cimitero comunale di Sulbiate. Ad annunciarlo è stato nella mattinata di venerdì 15 ottobre la stessa amministrazione comunale: “Abbiamo sottoscritto il verbale della presa in consegna anticipata dei nuovi colombari - recita il comunicato -. Sono stati realizzati 50 colombari e 64 ossari destinati alle cremazioni, scelta di sempre più persone. Consegna anticipata perché l’opera completa prevede la creazione di una sala del commiato con i relativi servizi e l’ufficio del custode, che sono ancora in corso d’opera. La necessità di nuovi spazi per le sepolture, ad oggi molto limitati, ha reso necessario anticipare la presa in consegna della parte interessata”.

L’opera è stata realizzata con il contributo economico di 200 mila euro messo a disposizione da Regione Lombardi su una spesa totale di 275.000 euro.

