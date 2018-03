“Sul filo dell’arte” colora Abilmente alla fiera di Vicenza: arcobaleno monzese per i visitatori C’è ancora l’inconfondibile tocco colorato di “Sul Filo dell’arte” ad accogliere i visitatori di “Abilmente primavera”, dal 15 al 18 marzo alla Fiera di Vicenza. Anzi, c’è un arcobaleno di colori.

Abilmente è “la Festa della creatività” targata Italian Exhibition Group e ospita la nuova installazione dell’associazione monzese, un gruppo di artiste del tricot e crochet tra le più attive in Italia nello Urban kitting ovvero la forma di street art che “colora” oggetti urbani e monumenti.

Nella fiera autunnale avevano stupito il pubblico con criniere, nuvole e ali colorate realizzate coi filati da poter indossare e utilizzare in migliaia di selfie, nella versione primaverile l’arcobaleno in diverse tecniche accompagna fin dal piazzale (con il supporto di MEZ Cucirini e de I Nastri Di Mirta).



Monza: Sul Filo dell'arte a fiera Abilmente a Fiera di Vicenza



L’associazione curerà inoltre il Knit Cafè “In Rete” (Hall 7, La Fabbrica dei Sogni) il punto di ritrovo in cui principianti ed esperte creative potranno fare pratica sulle diverse tecniche legate al concetto di rete. Lo spazio è accanto alla Via delle Idee, l’area di Abilmente in cui artiste della manualità creativa presenteranno al pubblico le loro ultime novità.

Sul Filo dell’arte ha esordito alla fiera nel 2014, dopo un intervento di Urban knitting all’Arengario di Monza, con la riproduzione dell’opera “La camera di Vincent ad Arles” di Vincent Van Gogh. Nel 2017 hanno dato vita a “Guernica 3D”, la versione tridimensionale dell’opera di Picasso realizzata interamente a maglia e uncinetto in occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento della città di Guernica. Attualmente stanno lavorando a un progetto per Le Carrefour Européen du Patchwork, il meeting europeo del Patchwork alla 24esima edizione che si tiene ogni anno in più paesi nella Val d’Argent in Francia.

Monza: Sul Filo dell'arte a fiera Abilmente a Fiera di Vicenza, “Guernica 3D”

