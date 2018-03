Monza Run for life 2018 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Successo per la Run for Life 2018 al parco di Monza: le foto Tregua dal maltempo doveva essere e tregua è stata. Così oltre un migliaio di persone domenica mattina hanno sfilato sui percorsi del parco di Monza innevato per la Run for Life 2018 organizzata da SocialTime onlus a favore della Federazione Italiana Epilessie.

Alla fine 1.500 gli iscritti, più di quelli dell’edizione autunnale corsa in novembre a Milano, e grande soddisfazione per tutti: organizzatori e partecipanti. Per le runner anche le mimose regalate dal Cittadino presente con la redazione mobile.

“Una straordinaria edizione ricca di emozioni. La natura ha sfidato l’organizzazione e il cuore...solo il cuore ha permesso di realizzare questo grande evento sciogliendo ogni ghiaccio. In 1500 sul nastro di partenza. Ma il pensiero è verso chi ha ceduto il caldo della struttura ai nostri runner. GRAZIE a tutto il team, ai volontari per la grande efficienza, ai ragazzi dell’istituto d’arte Nannini che non solo hanno realizzato a mano i premi ma non hanno mai mollato in questa settimana di gelo. E voi cari amici, partecipando ci avete permesso di poter fare una donazione davvero dignitosa che sin d’ora vi confermiamo essere diverse migliaia di euro per curare le epilessie infantili (seguirà cifra definitiva). Ci auguriamo di esserci presi cura di voi con tutte le attenzioni promesse e di rivedervi a novembre a Milano. A presto“, ha scritto lo staff su Facebook.

