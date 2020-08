Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Per bambini e ragazzi il servizio è esente da ticket

Stress da lockdown e coronavirus: a Vimercate e Carate aperti ambulatori di supporto psicologico Il servizio è rivolto a bambini, ragazzi e adulti che presentano disturbi psicologici legati al periodo Covid. Il servizio è pensato anche per il personale sanitario dell’ASST coinvolto in prima linea nell’emergenza da coronavirus

Stress da lockdown: da qualche giorno presso gli ospedali di Vimercate e Carate Brianza è stato attivato un ambulatorio destinato a bambini, ragazzi e adulti che presentano disturbi psicologici legati al periodo Covid. Il servizio è pensato anche per il personale sanitario dell’ASST coinvolto in prima linea nell’emergenza da coronavirus. E’ curato dalla struttura di Psicologia Clinica e fornisce un supporto, con la disponibilità di strumenti che possono alleviare situazioni di affaticamento e disagio psicologico, con l’obiettivo di superarli in modo stabile de duraturo, evitando la loro eventuale cronicizzazione.

L’ausilio è stato introdotto dopo che numerosi studi, come spiegano gli specialisti dell’ASST, hanno evidenziato un aumento dei sintomi a sfondo ansioso-depressivo e correlati a stress psicologico per l’emergenza Covid: una sintomatologia che può persistere anche in fase di ripresa.

L’accesso è possibile tramite un’impegnativa del medico o del pediatra di famiglia. Le prestazioni rivolte ad adulti sono soggette al pagamento di un ticket, mentre quelle rivolte a bambini e ragazzi beneficiano dell’esenzione. L’accesso per il personale sanitario è diretto e gratuito.

Per fissare un appuntamento occorre inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonare il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il venerdì dalle 13.00 alle 17.00. Il numero per il personale dipendente dell’ASST è lo 039 6657373; quello per le richieste esterne è lo 039 6657372.

