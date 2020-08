Strage di alberi a Monza e Brianza, un pino si abbatte sul parchetto della scuola “Tonoli”: «Ora aiutateci a sistemarlo» FOTO Monza e i Comuni vicini sono stati investiti da una breve ma violenta ondata di maltempo nella serata di venerdì 28 agosto: il vento forte ha causato la caduta di decine di alberi che, per fortuna, non hanno causato feriti.

L’ennesima rasoiata del maltempo ha lasciato una scia di danni e disagi in diversi Comuni di Monza e Brianza. E se la pioggia è stata sì forte, ma non incontenibile, a spazzare la zona centrale della Brianza è stato il vento forte, le cui folate improvvise hanno causato la caduta di decine di alberi nella tarda serata di venerdì 28 agosto.

Il grande albero caduto nella scuola “Tonoli”

Chi parla di «miracolo» sono le suore della scuola “Tonoli”-centro “Mamma Rita” di Monza. Qui un grosso pino è caduto nel giardino interno della paritaria. Nessun danno per gli edifici «ma il parco dei bambini è distrutto». Immediato l’appello «a qualche anima pia perché ci aiuti economicamente».

Gli alberi caduti in viale Cesare Battisti a Monza

(Foto by Edoardo Terraneo)

La furia del vento ha reso impraticabile anche viale Cesare Battisti. I rami e gli alberi caduti hanno costretto a chiudere tratti del grande viale, con le auto che, non senza fatica, hanno dovuto transitare sulla pista ciclabile per proseguire la marcia. Sul posto sono intervenuti in forze gli uomini della Polizia locale e della Protezione civile che hanno provveduto a rimuovere le piante dalla carreggiata, spostandole sulla pista ciclabile. Le operazioni hanno occupato diverse ore.

L’albero che si è abbattuto su via Boito

(Foto by Edoardo Terraneo)

Una pianta è caduta anche in via Boito, proprio nelle vicinanze del supermercato Carrefour: anche qui strada chiusa per permettere le operazioni di rimozione del tronco. Situazione identica anche in via Ramazzotti dove un pino è schiantato a terra non prima di aver colpito una tende di un’abitazione al quinto piano di un edificio: la struttura, pericolante, è stata rimossa dai vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala. La strada è stata chiusa e questo ha creato qualche difficoltà alle ambulanze dirette o in partenza dall’ospedale San Gerardo.

GUARDA Tutte le foto dei danni del maltempo a Monza

Decine le piante cadute all’interno del Parco di Monza così come sono state numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco con richieste di intervento per taglio piante. Anche a Triante la furia del vento ha causato la caduta di diversi rami, anche di grosse dimensioni.

L’intervento dei vigili del fuoco in via Ramazzotti a Monza

(Foto by Edoardo Terraneo)

A Villasanta il vento forte ha scoperchiato il tetto di un condominio in via Tiepolo, causando diversi disagi ai residenti, Numerosi alberi sono caduti anche in strada. In una piccola traversa di via Da Vinci un pezzo di albero è stato strappato dal maltempo ed è caduto su un camion in sosta.

L’albero caduto su un camion a Villasanta

(Foto by Valeria Pinoia)

Alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco si contano anche a Desio, Nova Milanese e Lissone.

Raffiche di vento che hanno toccato i 104 km/h, 35 mm di pioggia caduti nell’arco di un quarto d’ora. Sono due dei dati più significativi del nubifragio che ha colpito violentemente tutto il territorio di Usmate Velate. La Protezione Civile, dalle 22 sino a notte inoltrata, ha lavorato ininterrottamente sul territorio con due squadre per un totale di 8 uomini. Sei le piante abbattute: di queste, due in via Lecco, due in viale Lombardia, una all’angolo fra via Vittorio Emanuele e via Manara, ed una in via Per Vimercate dove le raffiche di vento hanno sradicato un cedro

I vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza hanno effettuato più di centodieci interventi nella notte. Per fronteggiare le diverse richieste sono state messe in campo più di quindici squadre, provenienti dalla sede di Monza e dai distaccamenti permanenti e volontari, che hanno operato ininterrottamente per tutta la notte. Nelle operazioni di soccorso sono state impegnate 9 autopompe, 3 autoscale e 3 carri speciali con attrezzatura specifica per affrontare gli interventi legati al maltempo. Il Comune più colpito è quello di Monza, dove sono stati effettuati 61 interventi

