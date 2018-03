Strage del tallio a Nova Milanese: la Procura chiede il giudizio immediato per il killer La procura chiede il giudizio immediato per Mattia Del Zotto, il 27enne reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi per aver avvelenato i suoi famigliari col solfato di tallio a Nova Milanese.

La procura chiede il giudizio immediato per Mattia Del Zotto, il 27enne reo confesso di tre omicidi e cinque tentati omicidi per aver avvelenato i suoi famigliari col solfato di tallio a Nova Milanese, uccidendo la zia e i nonni paterni. L’inchiesta su quello che è stato ribattezzato il “purificatore”, visto che lui stesso ha dichiarato di aver agito contro “gli impuri”, è giunta dunque alle conclusioni, e il pm Carlo Cinque, acquisiti tutti gli elementi, ha optato per la richiesta di immediato, una procedura più veloce che consente di andare a giudizio, saltando l’udienza preliminare. E fatta salva per la difesa, tuttavia, la possibilità di chiedere il rito abbreviato. Ipotesi, quest’ultima, che pare essere la più probabile, per un imputato reo confesso di 3 omicidi.

Il processo, comunque, dovrebbe giocarsi sulla eventuale capacità di intendere e volere del giovane. La procura, in questi mesi, ha disposto una perizia psichiatrica che, dal punto di vista dell’accusa, sembra influire poco sulla posizione di Mattia Del Zotto. L’accertamento ha concluso per la parziale incapacità di intendere al momento della ideazione del piano criminale, ma di piena lucidità nel momento dell’esecuzione, parlando di sindrome “parafrenica”.

Il difensore del 27enne novese aveva manifestato l’intenzione di far eseguire una consulenza di parte. Sempre riferendosi a possibili scenari processuali, il giudice per l’udienza preliminare (nel caso si procedesse col ruto abbreviato) potrebbe ordinare una terza perizia super partes. I decessi del tallio, nel comune alle porte di Monza, risalgono allo scorso autunno. Del Zotto, disoccupato, negli ultimi anni si era sempre più chiuso nei confronti del mondo esterno oltre e, secondo quanto emerso, sarebbe stato ossessionato da letture e temi religiosi.

