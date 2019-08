Strade provinciali della Brianza sotto i ferri: il calendario delle asfaltature Strade provinciali della Brianza sotto i ferri per un programma di manutenzioni straordinarie per circa 1,5 milioni di euro. Il calendario degli interventi previsto dalla Provincia di Monza a Barlassina, Bellusco, Besana in Brianza, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Vimercate, Monza-Trezzo e Monza-Carate.

Cantieri già operativi nelle scorse notti secondo il cronoprogramma delle manutenzioni straordinarie previste su alcuni tratti di strade provinciali: lo riferisce la Provincia di Monza illustrando il programma di interventi delle prossime settimane. Il progetto prevede principalmente il rifacimento degli asfalti per un importo di circa 1,5 milioni.

Gli interventi interesseranno i Comuni di Barlassina, Bellusco, Besana in Brianza, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Vimercate fino al 13 settembre secondo questo calendario: dal 5 al 9 agosto interventi sulla sp 133 tra Lazzate e Ceriano Laghetto, mentre dal 19 al 23 sono in agenda interventi sulla sp 134 e dal 26 al 30 sulla sp 118.

Sono previsti anche cantieri notturni dalle 21 alle 6 del mattino a Vimercate sulla tangenziale dal 27 luglio al 9 agosto, dal 19 fino al 30 di agosto in vari tratti della Monza-Trezzo (a Vimercate e Bellusco), dal 2 settembre al 13 settembre sulla Monza-Carate (a Besana in Brianza e Carate Brianza).

Per l’esecuzione dei lavori in corso in queste settimane - avvisano ancora gli uffici di via Grigna - non sono state previste chiusure totali delle carreggiate, pertanto i cantieri verranno gestiti mediante istituzione di senso unico alternato regolamentato da movieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA