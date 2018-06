Monza Via Volta (Foto by Fabrizio Radaelli)

Strade di Monza sotto i ferri da piazza Citterio a via Volta: tutti gli interventi (in atto e in arrivo) Strade di Monza sotto i ferri. I lavori per il teleriscaldamento costringono al senso unico alternato in via Appiani e piazza Citterio, modificata la viabilità intorno alle vie Pennati e Mauri, Annunciate le asfaltature in via Volta.

Strade di Monza sotto i ferri. Velocità massima di 20 chilometri all’ora e senso unico alternato regolato da semafori mobili in funzione 24 ore su 24: è la situazione con cui gli automobilisti che transitano in via Appiani e in piazza Citterio dovranno convivere fino a metà agosto. I lavori per l’allacciamento della rete di teleriscaldamento non solo toccano uno dei nodi viabilistici nevralgici del centro, ma sono arrivati alla fase più delicata: sono infatti cominciati, come spiegano da Acsm-Agam, le operazioni di interconnessione tra gli impianti alimentati dalla centrale Monza Nord di via Cadore e quelli serviti dalla Monza Centro di via Canova.

«È un passaggio cruciale – afferma Giovanni Chighine, responsabile della business unit della società – perché stiamo collegando le reti che si diramano dalle tre centrali monzesi» in modo da creare un unico anello che consentirà di migliorare le prestazioni e di ridurre i costi. A Monza, oltre alle centrali Nord e Centro, è attiva la Sud realizzata nell’ex Simmenthal di via Pasubio.

Monza viabilità

È cambiata anche la viabilità legata alla riqualificazione delle vie Pennati e Mauri: via Longhi è stata riaperta al traffico nel suo senso naturale ed è l’unica via di uscita dal parcheggio del Capitol. Il silo si raggiunge seguendo un percorso che parte da via Zucchi e porta in via Mauri, che ha cambiato temporaneamente senso. Via Pennati è chiusa fino a fine lavori.



Infine sono stati annunciati gli interventi estivi in via Volta. Gli operai si metteranno al lavoro per rifare il manto che di recente è stato ulteriormente sconnesso dal cantiere per la posa della rete di teleriscaldamento e della fibra ottica e, in parte, già sistemato. L’annuncio, che buona parte dei residenti e dei pendolari attendevano, è stato dato lunedì in consiglio comunale dal vicesindaco Simone Villa.

«Un paio di settimane fa – ha spiegato – ho incontrato i rappresentanti di Acsm-Agam: la società effettuerà entro l’estate i lavori per ripristinare l’asfalto rotto per allacciare il teleriscaldamento».

I cantieri ricalcheranno la scaletta seguita nella fase di scavo: nel riasfaltare le strade gli operai replicheranno l’ordine seguito durante i lavori effettuati durante l’inverno e la primavera. Dalle parti di via Volta dovrebbero arrivare in pieno agosto: «Sarà un mese particolarmente caldo dal punto di vista della viabilità – ha anticipato Villa – ma dobbiamo completare i ripristini prima del rientro dei monzesi dalle vacanze e prima della riapertura delle scuole». In caso contrario il traffico rischierebbe di collassare. Acsm-Agam, intanto, ha completato gli interventi di allacciamento nelle vie Rivolta e Caronni e si è spostata in via Cantù.

Nelle prossime settimane saranno all’opera anche alcune delle ditte che hanno posato la fibra ottica in diversi quartieri di Monza: da lunedì 2 luglio fino a venerdì 3 agosto Open Fiber risistemerà le vie Camperio, Gramsci, Spreafico, Sella e in vicolo Borghetto. Come avvenuto in altre zone della città in prossimità dei cantieri, attivi dalle 8 alle 17 dei giorni feriali, le carreggiate saranno ristrette e gli automobilisti non potranno parcheggiare le loro vetture.

