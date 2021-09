Storie a lieto fine in casa Enpa di Monza: adottati i cagnolini Casanova e Purè Le storie dei cani Casanova e Purè hanno un lieto fine grazie alle adozioni che hanno regalato una casa a due degli ospiti meno giovani del canile di Monza.

Le storie a lieto fine per gli animali non capitano solo nei film della Walt Disney ma anche al rifugio di Monza gestito dall’Enpa. Casanova, un cane “nonnino” di 15 anni, per il quale era anche stato lanciato un invito all’adozione, ha finalmente trovato una nuova casa e una famiglia che gli vuole bene. La sua vicenda era una delle più tristi tra quelle approdate nella struttura monzese. Il piccolo cane era stato gettato come un rifiuto nel recinto degli erbivori da mani ignote. I volontari lo avevano trovato magrissimo, pieno di forfora e tanto infelice. Dopo essere stato visitato e sterilizzato, Casanova non è stato collocato in un box ma è rimasto intere giornate a far da mascotte nell’ufficio del rifugio, coccolato da operatori e volontari.

A fine agosto in via san Damiano sono arrivati Leila e Adriano, che già in passato avevano accolto a casa loro cani e gatti molto anziani, intenzionati a portare a casa anche Casanova. Il piccolo pinscher ha così lasciato il rifugio e, circondato dall’affetto della sua nuova famiglia, è come rinato. I problemi di vomito, incontinenza e acciacchi vari, molto probabilmente dovuti allo stress, sono spariti come per incanto.

Inoltre, Casanova si è rivelato molto affettuoso e coccolone soprattutto con i bambini di casa, che hanno imparato a rapportarsi alla perfezione con lui.

Nella stessa giornata, Gianpaolo e Christian, che avevano manifestato anch’essi il loro interesse per Casanova, sono stati informati dell’avvenuta adozione. I due, però, hanno chiesto ai volontari la possibilità di adottare un altro cane. La scelta è capitata su un altro quadrupede poco fortunato: Purè, un simpatico cagnolino di nove anni, dai dentini storti che si trovava nel canile monzese dal dicembre 2020. Il suo aspetto non proprio da “mister dog” non aveva fatto scoccare la scintilla nei visitatori e per questo era stato inserito nel Progetto Famiglia a Distanza per dargli più visibilità. Ora, finalmente, Purè ha trovato l’affetto che si merita e ha iniziato una nuova vita.

