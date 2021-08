Storia di Repubblica e Casanova, i due cagnolini sfortunati che attendono un po’ d’amore all’Enpa di Monza Adozioni del cuore per due cagnolini sfortunati: Repubblica e Casanova si trovano al rifugio di Monza gestito dall’Enpa.

Due cagnolini sfortunati cercano nuovi padroni, l’appello di Enpa. La prima è una cagnolina, si chiama Repubblica ed è una pelosina color miele che si trova nel rifugio di Monza dall’8 agosto. La sua storia comincia in terra di Calabria, quando ancora si chiamava Ariel. Ariel viene trovata per strada e portata in una casa, destinata a essere la compagna di un ragazzo disabile. Purtroppo non tutte i recuperi si concretizzano con un lieto fine: quello che doveva diventare il suo compagno di vita, un ragazzo con problemi psichici, all’improvviso non la vuole più e Ariel si ritrova confinata su un terrazzo senza uno straccio di riparo. I volontari dell’Enpa di Gioia Tauro (RC), venuti a conoscenza della sua triste situazione, la ritirano e si rendono conto che la giovane meticcetta presenta gravi problemi agli occhi. Così, per facilitare una sua adozione, i volontari calabresi contattano la sezione monzese e Ariel arriva nel capoluogo brianzolo, dove riceve tanto amore e le cure giuste e viene ribattezzata “Repubblica”. «Purtroppo non sappiamo quale sarà il decorso della malattia oculare, né se sia di tipo degenerativo e porterà quindi Repubblica alla completa cecità. Per questo, nonostante la piccola non abbia nemmeno due anni e abbia un carattere dolcissimo e affettuoso, la sua è quella che noi amiamo chiamare “adozione del cuore”» spiegano i volontari monzesi. Per Repubblica, infatti, «cerchiamo qualcuno che non si fermi al suo handicap fisico ma voglia darle tutto l’affetto che merita e le faccia dimenticare una vita che, finora, non è stata troppo bella per lei»:

La dolce Repubblica

Casanova è invece uno pinscherino nero focato, letteralmente buttato dentro al recinto degli erbivori del rifugio di Monza (sono in corso indagini per risalire al responsabile di questo gravissimo gesto) ha la bellezza di 15 anni. «Per lui cerchiamo una famiglia che vada oltre la realtà anagrafica e voglia fargli passare il resto della sua vita in una casa vera, amato, coccolato e, perché no, anche viziato» concludono dall’Enpa monzese.

Chi fosse interessato ad adottare Repubblica o Casanova può scrivere a [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA