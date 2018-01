Stordita con la droga dello stupro e violentata in Brianza: tre arresti - VIDEO VIDEO - Hanno abusato di lei stordendola con la “droga dello stupro”, ma dopo una articolata indagine i tre uomini sono stati arrestati per violenza sessuale. Dopo averla attirata in un locale di Milano, l’avevano stuprata in un appartamento nel Vimercatese, in Brianza.

Hanno abusato di lei stordendola con la “droga dello stupro”, ma dopo una articolata indagine sono stati identificati e arrestati per violenza sessuale. Si tratta di tre uomini, italiani, che avevano attirato la ragazza in una trappola in un locale di Milano (residenza di tutte le persone coinvolte) e poi l’avevano violentata per ore in un appartamento nel Vimercatese, dopo averla narcotizzata con benzodiazepine nei drink.

L’episodio è avvenuto nell’aprile 2017 e il 18 gennaio è stata comunicata l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare da parte dei carabinieri.

