Stop precauzionale di Astrazeneca, a Monza insegnanti rimandati a casa Tanti insegnanti a un passo dal vaccino sono stati rimandati a casa lunedì pomeriggio 15 marzo all’ospedale San Gerardo di Monza per lo stop precauzionale imposto ad AstraZeneca da Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

Tanti insegnanti a un passo dal vaccino sono stati rimandati a casa lunedì pomeriggio 15 marzo. I docenti convocati all’ospedale San Gerardo di Monza per le 17 per ricevere la dose di AstraZeneca sono stati fermati perché Aifa ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione del vaccino anglo-svedese dopo alcuni casi di decessi in Italia di soggetti a cui in precedenza era stato inoculato il vaccino.

«Ci hanno bloccati – ha raccontato una professoressa di un istituto alberghiero di Monza - ma va bene così aspetteremo, l’ospedale si è comportato nella maniera giusta».

Ora tutti gli insegnanti già in lista per le vaccinazioni attendono il parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco che martedì 16 marzo si riunirà insieme ad Ema e agli altri enti competenti per approfondire gli effetti del vaccino prodotto dall’azienda anglo-svedese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA