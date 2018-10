Stazione e giardini di via Visconti: altri due arresti della polizia di Monza per detenzione di droga Proseguono serrati i controlli dei poliziotti del Commissariato di viale Romagna nella zona della stazione ferroviaria e nei giardini pubblici: nel pomeriggio di mercoledì 17 ottobre hanno arrestato due stranieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Proseguono serrati i controlli dei poliziotti del Commissariato di viale Romagna nella zona della stazione ferroviaria e nei giardini pubblici: nel pomeriggio di mercoledì 17 ottobre hanno arrestato due stranieri, un senegalese richiedente asilo e un nigeriano, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto è avvenuto grazie all’intuito degli agenti impegnati che hanno notato un 25enne agire con fare sospetto in via Arosio, di fronte allo scalo ferroviario, noto punto di ritrovo di immigrati e richiedenti asilo. Bloccato e perquisito, il senegalese è stato trovato in possesso un etto di hashish. Il giovane non ha opposto resistenza.

Il secondo fermo è stato invece l’esito di un servizio mirato nel giardino pubblico di via Azzone Visconti, costantemente monitorato proprio per la presenza di spacciatori: qui gli agenti hanno fermato, con non poca fatica (è stato infatti anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale), un giovane nigeriano. Addosso aveva 25 grammi di marijuana e 13 di hashish.

