Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Polizia in stazione a Monza (repertorio)

Stazione di Monza: si divincola, ferisce un poliziotto e fugge per evitare l’identificazione L’uomo, un cittadino nordafricano, è attualmente ricercato. Per l’agente della questura una lieve ferita a uno zigomo. Nel divincolarsi dagli agenti lo straniero è inciampato procurandosi una escoriazione al capo. Quindi si è rialzato e, prima di allontanarsi, avrebbe mostrato ai poliziotti un taglierino.

Gli agenti della Questura di Monza sono alla ricerca di un uomo che nel pomeriggio di martedì 25 gennaio, in via Turati, nei pressi della stazione ferroviaria, per sottrarsi a un controllo ha procurato a un poliziotto una lieve ferita a uno zigomo.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 15. Dagli uffici di via Montevecchia riferiscono che gli agenti della Squadra Volanti stavano procedendo a identificare alcune persone nei pressi della stazione e quando si sono trovati alle prese con il ricercato, un cittadino nordafricano, il quale, tra l’altro, nel divincolarsi dagli agenti è inciampato procurandosi una escoriazione al capo. Quindi si è rialzato e, prima di allontanarsi, avrebbe mostrato ai poliziotti un taglierino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA