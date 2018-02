Stazione di Monza: prende a pugni il furgone di servizio e aggredisce due vigili Due agenti della polizia locale di Monza in servizio con un presidio fisso presso la stazione ferroviaria della città sono stati aggrediti martedì 13 febbraio da un 44enne monzese alterato dall’abuso di alcol. L’uomo è stato arrestato e processato per direttissima (condanna a 8 mesi con pena sospesa)

Due agenti della polizia locale di Monza in servizio con un presidio fisso presso la stazione ferroviaria della città sono stati aggrediti martedì 13 febbraio da un 44enne italiano alterato dall’abuso di alcol. L’uomo,monzese e già noto alla Giustizia, attorno alle 19 si è presentato in piazza Arosio, di fronte all’ingresso principale dello scalo ferroviario, e ha preso a pugni il veicolo di servizio che funge da stazione mobile.

Gli agenti presenti hanno subito cerato di calmarlo ma la situazione è presto degenerata. Tanto che l’ubriaco molesto ha sferrato un pugno a uno degli agenti e spintonato l’altro, facendolo cadere a terra. Entrambi hanno riportato contusioni guaribili in 5 giorni.

Dopo una breve colluttazione il 44ene è stato bloccato. Portato al comando di via Marsala, è stato sottoposto a fermo e quindi arrestato. Mercoledì 14, in mattinata, è stato processato per direttissima in Tribunale. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa. Gli sono state anche comminate sanzioni amministrative ed è stato sottoposto a un ordine di allontanamento ai sensi della legge 14/2017 sulla sicurezza urbana.

